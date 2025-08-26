Также снизилось количество затопленных земельных участков, сообщили в региональнои ГУ МЧС

ОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Число подтопленных из-за дождей частных домов в Таврическом районе Омской области, где введен режим ЧС, снизилось до 14, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Количество подтопленных земельных участков уменьшилось с 278 до 231.

"В результате прохождения осадков в виде дождя произошло подтопление низменных участков местности, жилых домов и приусадебных участков в Таврическом муниципальном районе, рабочем поселке Таврическое: 14 частных жилых домов и 231 приусадебный участок", - говорится в сообщении.

В понедельник в ведомстве сообщали о 16 подтопленных домах.

В муниципалитете введен режим ЧС, создано 11 пунктов временного размещения, в которые переехали три человека. Пострадавшие жители получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей.

В главке также сообщили, что в Кировском округе Омска подтоплены шесть частных домов и шесть приусадебных участков.