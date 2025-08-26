Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко отметил, что в случае наличия двоих и более детей отпуск можно предоставлять и матери, и отцу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. День знаний, 1 сентября, должен стать выходным для всех работающих родителей, у которых есть несовершеннолетние дети, с оплатой за счет средств социального фонда. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Идея предоставления выходного дня родителям 1 сентября уже давно предлагается экспертами и родительскими сообществами. Выходной день не прихоть, а необходимость для родителей школьников и дошкольников. Каждый родитель сейчас решает эту задачу самостоятельно. Иногда работодатели идут навстречу, иногда нет", - сказал он.

По его словам, если ребенок в семье один, то отпуск в этот день можно предоставлять одному из родителей, если двое и больше - обоим. Если у родителей сменная работа, то можно скорректировать график, чтобы в этот день они были с детьми.

"Выходной день необходим для того, чтобы отвести ребенка на торжественную линейку, поучаствовать с ним в этом мероприятии, ведь День знаний - это праздник. Поэтому нужно сделать этот день нерабочим для родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей", - сказал Рыбальченко.

Он отметил, что во многих регионах работодатели идут навстречу родителям и предоставляют такой выходной. "Но уже сейчас можно было бы предложить включить эту меру в корпоративный демографический стандарт, который реализуется при рекомендации трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", - сказал эксперт.