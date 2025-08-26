Площадь под кормовыми культурами в регионе не сократили, поскольку запасы закладывают на полтора-два года вперед

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Корректировку посевов кормовых культур провели в Крыму в связи с засухой, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

"Немного перебалансировались с точки зрения культур. Пришлось для грубых кормов нам уйти в рожь, в злаковую группу - все-таки из-за климата не всегда удается получить сочные корма. У нас самые ценные [виды] сочных кормов это кукуруза, сорго", - сказал он.

Министр добавил, что сокращения площади под кормовыми культурами в Крыму не произошло, потому что корма в республике закладывают на полтора-два года вперед.

Как ранее сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма наблюдали гибель посевов яровых и озимых культур. Из-за гибели урожая режим ЧС был введен в восьми районах Республики Крым.