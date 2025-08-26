В региональном правительстве отметили, что 1 сентября во всех школах региона пройдут патриотические линейки и уроки "Разговоры о важном"

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Приморский край полностью подготовлен к началу нового учебного года. В сентябре работать в школы пойдут 380 молодых специалистов, 9 "земских учителей" отправятся преподавать в поселки и малые населенные пункты, сообщила в своем Telegram-канале первый вице-губернатор, председатель краевого правительства Вера Щербина.

"За лето провели масштабный ремонт, закупили новые учебники, подготовили автопарк и уделили особое внимание качественному питанию для школьников", - написала она. Щербина добавила, что к сентябрю отремонтировали 61 образовательное учреждение, подготовили 416 школьных автобусов. Также в край привлечено к работе 380 молодых специалистов и 9 "земских учителей".

Также, отметила председатель правительства, наличие учебников обеспечено на 100%. Кроме того, в школе усилили контроль за питанием учащихся.

В пресс-службе регионально правительства ТАСС добавили, что 1 сентября во всех школах региона пройдут патриотические линейки и уроки "Разговоры о важном". Также школы присоединяться к патриотическим акциям "Журавли памяти", флешмобу в честь воинов и акции "Символ Дальневосточной победы". Все они посвящены памятной дате окончания Второй Мировой войны.