В аэропорту Калининграда задержали рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него, сообщили в Росавиации

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вылеты свыше 10 рейсов в Москву и Санкт-Петербург задерживаются или отменены в воздушной гавани Калининграда. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно табло, задержаны или отменены три рейса в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, а также восемь рейсов в столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово. Также задерживается прибытие обратных рейсов.

По данным Росавиации на 05:02 мск, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него.

"В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - сообщили в пресс-службе Росавиации.

По информации федерального агентства, около 06:34 мск петербургский аэропорт Пулково, в котором ранее были введены ограничения, возобновил обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. В аэропорту Калининграда ограничения не вводились.