Мэр отметил, что по уровню кухни Москва может соперничать с любой страной мира

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на возвращение звезд "Мишлен" для оценки московских ресторанов. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

"Мишленовские звезды - международная система - она нужна не столько для москвичей, сколько для иностранных туристов. Поэтому я надеюсь, мишленовские звезды вернутся в Москву. Тем более что по уровню кухни Москва может соперничать с любой страной мира", - отметил Собянин.

Собянин добавил, что жители Москвы и так знают, где хорошие и плохие рестораны. Он отметил, что для отзывов о заведениях есть система "Яндекс" со своим рейтингом и баллами.

Гастрономический гид "Мишлен" (Le Guide Michelin) выпускается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе и составляют о каждом из них подробный отчет. 4 марта 2022 г. "Мишлен" приостановила работу по номинированию российских ресторанов в свой справочник на фоне спецоперации РФ на Украине.