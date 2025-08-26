Среди тех кто нашел работу в регионе - жители ДНР, Запорожской и Херсонской областей

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Республиканский центр занятости населения Луганской Народной Республики с января нашел работу для 2,4 тыс. человек, включая жителей Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда региона.

"За 7 месяцев 2025 года [Республиканским центром занятости населения ЛНР] были трудоустроены 2 477 граждан. <…> В общей численности трудоустроенных в Луганской Народной Республике граждан 8 человек - это жители Донецкой Народной Республики и по одному человеку - жители Запорожской и Херсонской областей. Трудоустройство граждан осуществлялось на рабочие места по таким профессиям и специальностям, как тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, бухгалтер, инженер по охране труда, программист, делопроизводитель", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в целом с начала года самыми популярными специальностями и профессиями при трудоустройстве в регионе стали водитель автомобиля, продавец, тракторист, бухгалтер, медицинская сестра, экономист, библиотекарь, повар, электрогазосварщик, педагог дополнительного образования, юрисконсульт и слесарь-сантехник.

При этом, как отметили в Минтруда ЛНР, жители соседних субъектов РФ также заинтересованы в работе в республике. "Среди обратившихся наибольшее количество из соседней Ростовской области. Жители других субъектов РФ для трудоустройства выбирали следующие профессии и специальности: агент по закупкам, водитель автомобиля, программист, медицинская сестра, специалист и другие", - сообщили в Минтруда ЛНР.