Это будет единовременная выплата многодетным семьям на подготовку к новому учебному году - по 4 тыс. рублей на каждого ребенка школьного возраста

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области единовременно выплатят многодетным семьям на подготовку к новому учебному году по 4 тыс. рублей на каждого ребенка школьного возраста, поддержку получат более 40 тыс. семей. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 320 млн рублей, сообщила ТАСС заместитель министра труда и социального развития региона Татьяна Мальцева.

"На подготовку к школе, покупку письменных принадлежностей и формы, для детей из многодетных семей предусмотрено 320,9 млн рублей в 2025 году. На выплаты семьям, у которых дети пошли в первый класс, предусмотрено 50,6 млн рублей. При поступлении детей в вуз предусмотрено 10,3 млн. Для сравнения, в прошлом году было так: школьная форма и канцелярия - 309,2 млн рублей, на первоклассников - 43,6 млн рублей, на поступивших в вуз детей - 8 млн рублей", - сказала Мальцева в беседе с ТАСС.

Как уточнила замминистра в рамках пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, мерами социальной поддержки в настоящее время пользуются более 43 тыс. многодетных семей. "На приобретение школьной формы и письменных принадлежностей размер выплаты составляет 4 тыс. рублей. Также предоставляется мера социальной поддержки при поступлении ребенка в первый класс. Эта сумма выплаты составляет 5,5 тыс. рублей на каждого ребенка. При поступлении ребенка в вуз размер выплаты - 11 тыс. рублей", - отметила Мальцева в пресс-центре ТАСС.