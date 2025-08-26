В Минтруде рассказали, как родителям школьников взять выходной 1 сентября

Можно взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска или оформить отпуск без сохранения зарплаты, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Родители, которые хотят посетить школьную линейку 1 сентября, могут сделать этот день выходным, использовав его как часть ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтруда.

В этом году День знаний выпадает на понедельник. Закон не предусматривает выходной в этот день.

В публикации отмечается, что можно взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска или оформить отпуск без сохранения зарплаты. В тексте поста говорится, что с работодателем можно согласовать изменения в график отпусков, если эта дата в нем не указана.

Отпуск без сохранения зарплаты, напомнили в ведомстве, предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Его можно получить по письменному заявлению после согласования с работодателем.

В Минтруде подчеркнули, что работодатели не могут отказать в возможности взять отпуск за свой счет некоторым категориям сотрудников, включая работников с инвалидностью и супругов военнослужащих.