В сторону Железнодорожной поезда следуют со всеми остановками

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Движение поездов на МЦД-4 осуществляется в штатном режиме. Ведутся работы по стабилизации интервала, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"Движение поездов на МЦД-4 осуществляется в штатном режиме. Поезда в сторону Железнодорожной следуют со всеми остановками", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько пригородных поездов МЦД-4 следуют в сторону Железнодорожной с отклонением от графика из-за остановки поезда №7422 по техническим причинам.