Мероприятие "День семьи" прошло на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Юбиляров супружеской жизни, проживших вместе 40 и более лет, поздравили на площадке форума "Москва 2030", сообщили ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС Москвы. Для них подготовили мини-фильм и с помощью искусственного интеллекта оживили их свадебные фотографии.

Мероприятие "День семьи" прошло на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе 25 августа, здесь впервые чествовали 14 пар юбиляров супружеской жизни, проживших вместе 40 и более лет.

"С момента запуска инициативы в июле этого года мы уже поздравили около 150 супружеских пар в центрах московского долголетия", - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Каждая из историй супругов полна заботы, поддержки и совместных свершений, отметила она. "Мы надеемся, что опыт таких пар будет продолжать вдохновлять молодое поколение, а в нашем городе как можно больше семей будут передавать традиции любви и взаимного уважения своим детям и внукам", - подчеркнула Ракова.

Любовь навечно

Во время чествования супруги подписали декларацию семейного долголетия - клятву о бережном отношении друг к другу, сохранении любви и поддержки, многие также обменялись обручальными кольцами, как в день свадьбы. Как сообщили в пресс-службе, в этот день в Гостином дворе прошла церемония бракосочетания молодой пары, в одной из них был ветеран специальной военной операции, награжденный медалью Суворова за боевые заслуги. Особый юбилей отметили супруги из Зеленограда, прожившие в браке 70 лет, - Николай Петрович и Ангелина Александровна. Они ветераны труда, почти всю жизнь проработавшие рядом, у супругов двое детей, четверо внуков и пять правнуков. Подготовиться к торжественному вечеру каждой паре помогали профессиональные стилисты и визажисты, также для супругов прошел мастер-класс по созданию символа в виде знака бесконечности.

Закончился вечер общим танцем, а в завершение программы участников угостили тортом "Москва".

Территория будущего "Территория будущего. Москва 2030" - масштабный форум, который проходит в рамках проекта "Лето в Москве".

С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.