На Ямале расширили возможности использования выплат для бойцов и их семей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Возможности использования региональных выплат расширили для участников СВО, их семей и ветеранов боевых действий в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Расширены возможности использования двух региональных мер поддержки для защитников: 500 тыс. рублей для участников спецоперации, их семей и ветеранов боевых действий и одного миллиона взамен земельного участка для ветеранов боевых действий, получивших за участие в СВО государственные награды. Теперь выплату в 500 тыс. рублей можно использовать на погашение ипотеки, взятой на строительство индивидуального жилого дома. В обеих программах появилась также возможность использовать выплату на покупку дома вместе с земельным участком и квартиры с неотделимыми улучшениями и оплатой ремонта", - говорится в сообщении.

Кроме того, меры поддержки все так же можно направить на приобретение дома или квартиры, первоначальный взнос по ипотеке, погашение уже действующего ипотечного кредита, а также на доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного. Жилье должно находиться на территории региона, участники программы должны постоянно проживать в округе и иметь российское гражданство.

Региональные меры для защитников и их семей действуют с начала 2024 года, ими уже воспользовалось более 750 ямальских семей.