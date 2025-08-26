ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Захара Петрова и Ивана Штыля - победителей чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 2025 года в Милане, отметив их высочайшее мастерство. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемые Захар Андреевич и Иван Александрович! Поздравляю вас с блестящей победой в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров, а Захара Андреевича - с завоеванием еще одной золотой медали в одиночном заезде на 500-метровой дистанции", - говорится в сообщении.

По словам президента РФ, спортсмены достойно выдержали проверку на прочность характера и силу воли, продемонстрировали отличную подготовку и высочайшее мастерство, приверженность лучшим традициям отечественного гребного спорта.

"Желаю вам новых ярких достижений и всего самого доброго", - заключил он.

Российские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Захар Петров выиграл одиночный заезд на 500 м. Он также вместе с Иваном Штылем победил на аналогичной дистанции в соревнованиях каноэ-двоек. Они показали результат 1 минута 39,63 секунды. Позади гребцы оставили команды Китая и Венгрии.