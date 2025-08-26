Годовой доход Базарова в Белгородской области не превышал 1,85 млн рублей

Врио заместителя губернатора Курской области задержали по делу о хищениях на строительстве оборонных сооружений на Белгородчине

БЕДГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров, задержанный по делу о хищениях на строительстве оборонных сооружений в Белгородской области, в 2021 году задекларировал доход в размере 1,85 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте правительства Белгородской области.

Базаров работал в Белгородской области в период с 2020 года по 2025 год, он занимал должность заместителя губернатора - начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области. Последняя декларация о доходах Базарова содержит данные за 2021 год. В его собственности указана квартира площадью 77,1 кв. м, а также автомобиль Toyota Camry 2018 года выпуска. В пользовании находилась квартира площадью 47 кв. м.

В 2019 году, находясь в должности заместителя губернатора - председателя правительства Севастополя, Базаров задекларировал доход в размере 5,57 млн рублей. В его собственности находились легковой автомобиль Toyota Camry и квартира площадью 77,1 кв. м.

Базаров был задержан в понедельник сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и ФСБ России в рамках уголовного дела, которое в феврале этого года возбудил следственный департамент МВД по факту хищения денежных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. В отношении Базарова и его подельников расследуется четыре уголовных дела, в том числе о получении взятки.

Один из эпизодов связан с завышением стоимости и занижением технических характеристик тетраэдров - так называемых зубов дракона. По делу уже арестованы бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также замминистра строительства Белгородской области Владимир Губарев, которым вменяется растрата и хищение более чем 251 млн рублей. В ходе предварительного расследования установлено, что указания о закупке и согласовании с Минобороны РФ тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали от Базарова, который в тот момент занимал должность заместителя губернатора - начальника департамента строительства Белгородской области и лично курировал строительство фортификационных сооружений.