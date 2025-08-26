Санитарная авиация используется для спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, пожарах и других чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Санитарная авиация Московской области с начала текущего года помогла транспортировать до медицинских учреждений более 600 пациентов. Вертолеты используют для спасения пострадавших в ДТП, пожарах и других чрезвычайных происшествиях, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Санавиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженности дорог или удаленности медучреждения. В Подмосковье для этих целей задействованы три вертолета, один из которых применяется для транспортировки детей на лечение в Центр Рошаля. С начала года санавиация транспортировала 617 пациентов, что на 107 больше, чем за аналогичный период прошлого года", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что санитарная авиация используется для спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, пожарах и других чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки.

В министерстве рассказали, что в составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.