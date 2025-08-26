Проект нацелен на переиздание старых и выпуск новых научно-популярных и образовательных книг, признанных специалистами и читателям

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Первые переизданные в рамках проекта "Библиотека Десятилетия науки и технологий" книги появятся на полках региональных детских библиотек по всей стране к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Десятилетия науки и технологий.

"Книги - "Занимательная физика" (Я. И. Перельман) и "Менделеев" (М. Д. Беленький) - отправлены в региональные детские библиотеки и будут доставлены к началу нового учебного года. Книги получат все российские регионы", - говорится в сообщении.

Проект "Библиотека Десятилетия науки и технологий" нацелен на переиздание старых и выпуск новых научно-популярных и образовательных книг, признанных специалистами и читателями. Книги "Занимательная физика" и "Менделеев" тиражом 1000 и 500 экземпляров соответственно были выпущены в начале июня.

"Одна из задач Десятилетия науки и технологий - вовлечь молодежь в научную деятельность. Книга - это ключ к формированию интереса к науке, развитию научного мышления и научно-технического творчества. Мы благодарны партнерам, которые поддерживают проект, и ждем новое поколение исследователей", - приводятся в сообщении слова замминистра науки и высшего образования Дениса Секиринского.