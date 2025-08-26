Порядка 10 рейсов отменили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Вылет более 20 рейсов из Пулково задерживается, порядка 10 рейсов отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно данным табло вылетов Пулково, отменены рейсы в Москву, Мурманск, Грозный, Калининград и Волгоград. Задерживаются рейсы в Хургаду, Анталью, Сочи, Мурманск, Калининград, Чебоксары, Самарканд, Минеральные Воды, Астану, Иркутск и другие города.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщали, что в аэропорту Пулково были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.