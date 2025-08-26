Текущая практика организации платных парковок вблизи социальных объектов создает значительные трудности для граждан, особенно для семей с детьми, инвалидов и людей с ограничениями по здоровью

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к заммэру Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову и председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову с предложением запретить в столице установку платных парковок вблизи школ, детских садов, медицинских учреждений и других социальных объектов. Текст писем есть в распоряжении ТАСС.

Как подчеркивается в обращении, текущая практика организации платных парковок вблизи социальных объектов создает значительные трудности для граждан, особенно для семей с детьми, инвалидов и людей с ограничениями по здоровью. Отмечается, что поиск парковочных мест у таких объектов, находящихся преимущественно в спальных районах, снижает доступность важных социальных услуг и усложняет их получение.

"Прошу вас дать поручение рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство города Москвы, чтобы запретить установление зон платных парковок вблизи социальных объектов. Такое решение будет способствовать повышению доступности образовательных, медицинских и иных социальных услуг для жителей столицы, а также положительно скажется на качестве жизни москвичей", - написал Нилов.

Он отметил, что в ряде российских регионов уже были приняты меры против платных парковок вблизи соцобъектов, что "самым положительным образом сказалось на доступности социальной инфраструктуры и восприятии населения". "Такая практика успешно реализуется, например, в Ленинградской и Калужской областях. В Санкт-Петербурге практикуется освобождение от платы за парковку рядом с образовательными и медицинскими учреждениями. В Калуге ограничено количество платных парковочных мест рядом со всеми социальными объектами", - подчеркнул депутат.

По словам парламентария, подобные меры распространены и за рубежом. "Например, в Лондоне организованы зоны с бесплатным паркингом для родителей, которые привозят детей в школы. В датском Копенгагене действуют правила, согласно которым вблизи школ и дошкольных образовательных учреждений запрещено взимание оплаты за парковку автомобилей в определенные часы. Ограничения на платные парковочные места рядом с образовательными и медицинскими организациями есть и в канадском Торонто", - отметил он.