Минздрав также предложил обязать медиков-целевиков платить компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Студентов, поступающих в РФ на бюджетные места по основным образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического образования, предлагается обязать заключить договор о целевом обучении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"Предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, комиссия по законопроектной деятельности правительства Российской Федерации одобрила разработанный Минздравом России проект федерального закона "О внесении изменений в статью 69 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", который содержит эту новеллу.

Минздрав также предлагает обязать студентов программ медицинского образования, нарушающих условия договора о целевом обучении, платить в бюджет компенсацию в размере затраченной на их обучение суммы и штраф в двукратном размере компенсации.

Согласно тексту законопроекта, в случае принятия, закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

"При этом проектом закона предусмотрено усиление мер ответственности гражданина, заключившего договор о целевом обучении, - в случае нарушения положений договора устанавливается выплата в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, включая меры поддержки, а также штраф в сумме двукратного размера компенсации", - говорится в сообщении.

Там отметили, что те же условия будут распространяться на выпускников программ среднего профессионального медицинского образования, а также на заказчиков целевого обучения в случае неисполнения обязательства по трудоустройству гражданина, расторжения договора о целевом обучении в одностороннем порядке.

Кроме того, по окончании обучения студенты-целевики смогут продолжить обучение без отработки установленного договором срока на следующей образовательной ступени, в том числе в ординатуре после специалитета, только при условии заключения следующего целевого договора с тем же заказчиком (как правило, в роли заказчика выступают Минздравы регионов или конкретные медорганизации).