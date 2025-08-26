Проект "Книга в городе" посетили более 400 тыс. человек с начала лета

В трех библиотеках под открытым небом прошло более 500 культурных мероприятий

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Свыше 400 тыс. человек побывали на более чем 500 мероприятиях, которые прошли с начала июня в трех библиотеках под открытым небом в рамках проекта "Книга в городе", сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов. Проект позволяет жителям и гостям столицы встретиться с современными писателями-фантастами, обсудить новинки книжного рынка, написанные в этом жанре, задать вопросы авторам и узнать истории создания произведений.

"Проект департамента культуры города Москвы "Книга в городе" - это пространства для чтения, общения и творчества, которые работают все лето в Пушкинском сквере, у фонтана Витали и на Сретенском бульваре. С начала июня в трех уникальных библиотеках под открытым небом прошло более 500 культурных мероприятий, которые посетили более 400 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Формат встреч называется "Фантастическая среда". С начала лета посетители площадки "Книга в городе" на Сретенском бульваре могли пообщаться с современными писательницами Дариной Стрельченко и Татьяной Осинской, с автором произведений в жанре социальной фантастики Максимом Лыковым и Валентиной Беляковой, написавшей книгу "Ловец кошмаров". Кроме того, гости встретились с автором книги "Красные луны Квертинда" - Ниной Малкиной.

В августе встречи открыла писательница, лауреат литературных конкурсов и выпускница сценарного отделения ВГИКа Софья Ролдугина - автор более 30 книг. Затем читатели познакомились с Асей Лыковой, чей дебютный роман "Вся власть твоя" был издан в этом году. Об особенностях жанра рассказывал на встрече Иван Скороходов, автор комиксов "Майор Гром" и "Красная фурия", а писатель и переводчик Анна Сешт, работающая в направлении "египетское фэнтези", поделилась секретами ремесла.

Москвичи и гости столицы также несколько раз общались с председателем Союза литераторов России Николаем Калиниченко и слушали его лекции. Дважды на площадке выступал писатель-фантаст Дмитрий Овсянников. О своем творческом пути и новых книгах в библиотеке под открытым небом рассказали российские писательницы Ольга Богатикова и Надежда Ожигина. Среди гостей "Фантастической среды" также были писатель и редактор Евгения Сафонова, автор девяти романов, а также автор фэнтези, колумнист "Литературной газеты" Эльберд Гаглоев и писатель-драматург Мария Руднева.

"Количество гостей, которые приходят к нам на бульвар, говорит о том, что современная русская литература востребована. Наш проект доказывает, что в нашей стране живут не только прекрасные авторы, но что еще важнее - читатели, слушатели, зрители, которые хотят быть причастны к современной русской литературе", - заключил куратор "Фантастической среды", исполнительный и креативный директор "Русского литературного общества" Всеволод Волоколамский.

