МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Свыше 60% опрошенных совершеннолетних россиян играют в видеоигры на регулярной основе, при этом более четверти из них делают это ежедневно. Об этом сообщили в Т-банке со ссылкой на собственное исследование, проведенное в рамках аналитического проекта T-Data.

"Более половины россиян (61%) играют в видеоигры на регулярной основе: 27% делают это ежедневно, 20% - запускают игры несколько раз в неделю, а 14% - несколько раз в месяц. Исследование основано на опросе более 1 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны, а также на обезличенных данных клиентов Т-банка, которые оплачивали видеоигры через мобильное приложение и личный кабинет на сайте банка", - говорится в сообщении.

В 2025 году наиболее востребованным способом оплаты игр россияне называют банковские сервисы (25%), отметили в сообщении, добавив, что 21% респондентов использует для данных целей электронные кошельки, 18% - цифровые маркетплейсы услуг пополнения. При этом, 27% опрошенных оплачивают покупку игр раз в несколько месяцев, 22% - предпочитают делать это раз в месяц, 21% - несколько раз в год.

"После 2022 года из-за санкций для российских геймеров появились различные ограничения на пополнение кошельков и покупку игр на зарубежных сервисах цифровой дистрибуции. В 2025 году из-за ограничений 57% респондентов стали покупать игры реже, а 36% - тратить значительно меньше средств на покупку и оплату игр. Среди всех сервисов цифровой дистрибуции видеоигр активнее всего россияне используют Steam и Epic Games Store", - пояснили в сообщении.

Отмечается, что 77% опрошенных выбирают для игр персональный компьютер, 48% - мобильные устройства. При этом, в I квартале 2025 года спрос на видеокарты, необходимые для качественного воспроизведения игры на персональном компьютере, снизился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Помимо этого, в 2025 году 16% россиян посещают компьютерные клубы, добавили в сообщении, пояснив, что спрос на киберклубы в первом полугодии текущего года уменьшился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в то время как объем трат увеличился на 7%, а средний чек вырос на 9% - с 332 рублей до 362 рублей.