В столице в День знаний пройдут праздничные линейки для 100 тыс. первоклассников

В новом учебном году в школах и колледжах Москвы будут обучаться свыше 1,6 млн человек - школьников, студентов и воспитанников детсадов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки пройдут 1 сентября почти для 100 тыс. столичных первоклассников. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Департамента образования и науки Москвы.

"В новом учебном году в школах и колледжах Москвы будут обучаться свыше 1,6 млн человек - школьников, студентов и воспитанников детсадов. Для них в День знаний пройдут различные праздничные мероприятия, а для почти 100 тыс. первоклассников - торжественные линейки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 1 сентября впервые свои двери откроют 34 новых школьных корпуса и детских сада для более 14 тыс. школьников и 4,5 тыс. дошкольников. Кроме того, в первый день учебного года учеников примет 51 обновленное школьное здание, реконструкция которых была выполнена в рамках городской программы "Моя школа".