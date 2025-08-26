В частности, об отсутствии жалоб заявили в компании Let's Fly, сообщили в Российском союзе туриндустрии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Туроператоры не получают от российских туристов жалоб на блокировку связи в Египте, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). В частности, об отсутствии жалоб заявили в компании Let's Fly.

"На данный момент мы не получали жалобы от туристов на блокировку связи в Египте", - сказала руководитель международных проектов "Слетать.ру", управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

Telegram-канал Shot сообщил, что в Египте массово блокируют телефоны россиян. По данным канала, связь пропадает в смартфонах, с которыми туристы уже въезжали в Египет и вставляли в них египетскую sim-карту.

Об аналогичной проблеме Shot сообщал в июне 2025 года. Тогда канал уточнял, что россиянам блокируют телефоны в Египте из-за нового закона, согласно которому все новые смартфоны, не прошедшие официальную регистрацию, будут отключать от местных сотовых сетей в течение 90 дней.

"Это не новое правило касается только второго смартфона при использовании sim-карты от египетского провайдера. Российские телефоны с российскими sim-картами в принципе не подпадают под это таможенное регулирование. По заверению египетских властей, первый телефон новой нормой не затрагивается вообще, и при использовании роуминга или eSIM никаких блокировок нет и не может быть - даже в случае двух смартфонов", - подчеркнул вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.