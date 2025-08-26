Ростехнадзор не ждет остановок эскалаторов в торговых центрах с 1 сентября

Механизм работает, а за возможные остановки будут нести ответственность эксплуатирующие организации

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ростехнадзор не ожидает остановок эскалаторов в торговых центрах России с 1 сентября из-за новых правил их технического освидетельствования, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель службы Андрей Виль. По его словам, механизм работает, а возможные остановки будут полностью на совести эксплуатирующих организаций.

Как сообщалось, с начала сентября владельцы ТЦ и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию эскалаторов и траволаторов. Формально владельцы ТЦ должны приостановить их работу из-за невозможности провести техническое освидетельствование по новым правилам.

"Никаких остановок быть не должно, а если они произойдут, то будут полностью на совести эксплуатирующих организаций - механизм освидетельствования есть. Испытательные лаборатории имеют возможность подать заявление (в Росаккредитацию) на расширение области аккредитации на основании самостоятельно разработанных методик выполнения проверок и испытаний, в соответствии с положениями Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", - написал Виль.

Как следует из письма вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина к главе Ростехнадзора Александру Трембицкому, которое есть в распоряжении ТАСС, со вступлением новых норм прежняя система аттестации проводящих освидетельствование организаций была отменена, а новая до сих пор не заработала. В результате якобы сложился правовой тупик: торговые центры обязаны проводить ежегодное освидетельствование, но фактически сделать это невозможно. Люлин заявил ТАСС, что магазины и кафе на верхних этажах российских торговых центров могут потерять до 30% ежедневного дохода в связи с невозможностью провести техническое освидетельствование эскалаторов по новым правилам.

Представитель Ростехнадзора подчеркнул, что действовавшие ранее положения, которыми Ростехнадзором были установлены требования по проведению технического освидетельствования подъемных платформ и эскалаторов экспертными организациями, были исключены из правил по замечаниям Минэкономразвития, которое указало, что Ростехнадзор не имеет права разрабатывать требования к экспертным организациям. В связи с этим разработка методик и методов проведения технического освидетельствования объектов, а также документов, регламентирующих деятельность органов инспекций или испытательных лабораторий в части проведения технического освидетельствования и обследования объектов, к сфере деятельности Ростехнадзора не относится.

"Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации, является Минэкономразвития. Сведения об испытательных лабораториях, имеющих область аккредитации на проведение технического освидетельствования и обследования объектов, содержатся в реестре, который ведет подведомственная министерству Росаккредитация", - сообщил Виль.