Кравцов: в приграничных школах с высоким уровнем безопасности учеба будет очной

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что разрабатывается комплексная программа по восстановлению поврежденных школ и колледжей приграничных регионов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Занятия в приграничных субъектах в школах с высоким уровнем безопасности будут проходить в очной форме. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании в Национальном центре "Россия".

"Для тех школ [приграничных субъектов], которые безопасны для образовательного процесса, установлен очный режим обучения. Потому что никогда информационные технологии не заменят традиционную форму обучения", - сказал он.

Кравцов также рассказал, что разрабатывается комплексная программа по восстановлению поврежденных школ и колледжей приграничных регионов.

26 августа в Национальном центре "Россия" проходит XII Общероссийское родительское собрание. Ежегодную встречу с родительской общественностью проводит министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Мероприятие организовано Минпросвещения России совместно с Российским обществом "Знание".

В формате открытого диалога представители родительских сообществ задали свои вопросы министру просвещения. Обсуждение будет посвящено предстоящему новому 2025/26 учебному году. В том числе будут подняты вопросы воспитания, профориентации, цифровой безопасности, введения оценок поведения и родительского просвещения.