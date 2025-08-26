В мессенджере не будет негативной и вредной для детей информации, отметил министр просвещения РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Национальный мессенджер Мax вводится для защиты персональных данных российских школьников. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании в Национальном центре "Россия".

"Иностранные мессенджеры собирают данные, которые непонятно как будут использованы. Национальный мессенджер Мax вводится, потому что это защита персональных данных детей и информационная безопасность", - сказал он.

Глава ведомства добавил, что в Max не будет негативной и вредной для детей информации.

26 августа в Национальном центре "Россия" проходит XII Общероссийское родительское собрание. Ежегодную встречу с родительской общественностью проводит министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Мероприятие организовано Минпросвещения России совместно с Российским обществом "Знание".

В формате открытого диалога представители родительских сообществ задали свои вопросы министру просвещения. Обсуждение будет посвящено предстоящему новому 2025/26 учебному году. В том числе будут подняты вопросы воспитания, профориентации, цифровой безопасности, введения оценок поведения и родительского просвещения.