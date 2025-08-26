В Музее Победы показали вещи школьников времен Великой Отечественной войны

На выставке, приуроченной ко Дню знаний, гостям покажут более 50 предметов из фондов музея

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Выставочный проект "Мирное 1-е сентября", рассказывающий о военной жизни учащихся и учителей во время Великой Отечественной войны, открылся в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Эта выставка стала частью нашего цикла "Война: день за днем". Экспозиция носит собирательный характер: мы не акцентируем внимание исключительно на московских школах, а говорим о том, как дети продолжали учиться во время Великой Отечественной войны и какие реформы были проведены в это время", - поделилась в беседе с ТАСС главный специалист отдела художественных проектов Музея Победы Елена Ремизова.

Временная выставка приурочена ко Дню знаний. На ней гостям музея покажут более 50 предметов из фондов Музея Победы. Так, на выставке представлено множество пособий и учебников, выпущенных в период с 1941 по 1945 год, а также письменные принадлежности школьников. "Мы стремимся донести образ учеников того времени и показать, что происходило в их жизни", - дополнила Ремизова. Посетители также смогут увидеть групповые фотографии школьников 1941-1944 годов, грамоты для учащихся, письма и памятные кисеты, отправленные ребятами на фронт.

Говоря об уникальных экспонатах, она выделила вещи участников движения "Молодая гвардия" из фондов Музея Победы. Например, личный дневник участника движения Сергея Левашова. "Также хочу выделить экспонат - контрольные работы 1943 года Николая Тамбовцева. Он не только был ребенком войны, но и приобрел интересную военную карьеру. Кроме того, с момента создания музея он работал в экспозиционно-выставочном отделе и помогал организовывать выставки. Мы очень чтим его память, а он до сих пор приходит на наши мероприятия", - дополнила собеседник агентства.

Выставку также пополнили живописные работы заслуженного художника России Алексея Жабского из серии "Дети войны". "Его произведения показывают детей в период Великой Отечественной войны, их обучение, какие-то фрагменты жизни, то, как они собирали хлеб для бойцов, про то, как мать пела им песни. И это тоже говорит о том, что обучение продолжалось, несмотря на тяжелые условия", - считает специалист.

Кроме того, посетители смогут увидеть тематическую инсталляцию в витрине. На ней представлена деревянная тумба, накрытая вручную вышитой салфеткой, созданной молодогвардейкой Тоней Дьяченко, настольный будильник и радиоприемник, а также керосиновая лампа. Также выставку украсили детские игрушки и рисунки 1940-х годов. Экспозиция доступна к посещению до 12 октября. ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.