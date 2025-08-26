Путин: движение волонтеров-медиков сплотило неравнодушных людей

Президент России отметил, что добровольцы помогают работникам медучреждений справляться с широким кругом профессиональных проблем

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IX Всероссийского форума волонтеров-медиков.

"Ваше движение стало ярким, поистине уникальным явлением в жизни нашей страны, сплотило вокруг благородных, востребованных задач десятки тысяч неравнодушных, смелых, душевно щедрых людей, которых, без преувеличения, можно назвать настоящими энтузиастами и подвижниками", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что волонтеры посвящают себя большому и важному делу - помогают работникам медучреждений справляться с широким кругом профессиональных проблем, уделяют время просветительской деятельности, оказывают поддержку в лечении и реабилитации участников специальной военной операции.

"Знаю, что в рамках форума состоится X съезд движения, на котором будут подведены итоги вашей масштабной работы и определены перспективы на будущее. Убежден, что результаты этого юбилейного съезда вдохновят вас на новые свершения", - заключил Путин.