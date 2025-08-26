Его похоронят на Саввинском кладбище

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Отпевание актера Алексея Аптовцева пройдет в Церкви Преображения Господня в Балашихе 27 августа в 11:00. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра "ФЭСТ", где служил Аптовцев, Игорь Шаповалов.

"Да, это будет завтра в 11:00, в Балашихе, в Церкви Преображения Господня. Это храм, где будут идти отпевания", - сказал собеседник агентства. По словам Шаповалова, похоронят актера на Саввинском кладбище, рядом с местом отпевания.

Алексей Аптовцев - российский актер театра, кино и ТВ. Родился 2 сентября 1975 года в Москве. Окончил театральное училище имени Щукина, работал в Театре драмы и комедии "ФЭСТ". Также известен по озвучке видеоигр, таких как "Ведьмак", Call of Duty и других.