Сотрудники учреждения самостоятельно доставили пострадавшего с переломом черепа в больницу

ХАЙКОУ /Китай/, 26 августа. /ТАСС/. Работники гостиницы Tiancheng Central Coast Seaview в курортном городе Санья на острове Хайнань успешно оказали экстренную помощь ребенку из России с серьезной травмой, несмотря на тропический шторм. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, ЧП произошло вечером 24 августа, когда на Санью обрушился шторм "Кадзики". Как уточняется, из-за сложных погодных условий оперативно вызвать скорую помощь не было возможности, поэтому отель "запустил режим экстренного реагирования" и самостоятельно обеспечил доставку пострадавшего в центральную больницу. Врачи диагностировали у ребенка перелом основания черепа.

Отмечается, что отель внес сумму для предварительной оплаты медицинских расходов гостей из РФ, предоставил им питание и предметы первой необходимости. По словам матери ребенка, российской туристки Анастасии, благодаря такой поддержке она почувствовала "семейное тепло в чужой стране".

Поскольку российские туристы не говорили по-китайски, Управление культуры и туризма Саньи при взаимодействии с местным туроператором предоставило семье пострадавшего ребенка русскоговорящего гида. Это позволило наладить общение с медиками.

Как отмечают авторы издания, персонал указанной гостиницы "продемонстрировал профессионализм, ответственность и сострадание", укрепив "мост дружбы" между народами двух стран. Пострадавший находится в больнице. По оценке врачей, его состояние стабильное. Гостиница подтвердила, что продолжит следить за ситуацией и окажет туристам всю необходимую помощь.