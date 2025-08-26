Минпросвещения определит модель оценки за поведение до конца года

Всего выделили 84 образовательные организации, в которых пройдет пилотный проект, в частности, это школы Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовия

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует определиться с моделью оценки за поведение до конца года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании в Национальном центре "Россия".

"Аккуратно будем апробировать. У нас есть три модели, чтобы до конца года определиться с той или иной моделью и уже предлагать для распространения", - сказал он.

Ранее в сообщении Минпросвещения на сайте ведомства отмечалось, что всего определены 84 образовательные организации, в которых пройдет пилотный проект, в частности, это школы Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовия.

С учетом опыта школ - участниц пилота будет выбрана наиболее эффективная система. Так, среди моделей - двухуровневая система (зачет/незачет), трехуровневая система (образцовое, удовлетворительное и неудовлетворительное поведение), а также традиционная пятиуровневая система ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "совсем неудовлетворительно").

26 августа в Национальном центре "Россия" проходит XII Общероссийское родительское собрание. Ежегодную встречу с родительской общественностью проводит министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Мероприятие организовано Минпросвещения России совместно с Российским обществом "Знание".

В формате открытого диалога представители родительских сообществ задали свои вопросы министру просвещения. Обсуждение будет посвящено предстоящему новому 2025/26 учебному году. В том числе будут подняты вопросы воспитания, профориентации, цифровой безопасности, введения оценок поведения и родительского просвещения.