Действующее законодательство не обязывает управляющие компании включать в договоры четко прописанные механизмы компенсации за некачественные услуги

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Амир Хамитов и Олег Леонов направили письмо на имя министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзулина с предложением закрепить в типовом договоре управления многоквартирным домом порядок обязательного перерасчета и компенсации в случае оказания некачественных жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, действующее законодательство не обязывает управляющие компании включать в договоры четко прописанные механизмы компенсации за некачественные услуги. "В результате граждане вынуждены самостоятельно доказывать факт ненадлежащего исполнения обязательств, обращаться в надзорные органы или суд, что является для большинства непреодолимым барьером", - подчеркнули парламентарии.

"Представляется необходимым дополнить часть 3 статьи 162 Жилищного кодекса РФ положением, обязывающим указывать в договоре управления многоквартирным домом порядок обязательного перерасчета и компенсации платы за жилищно-коммунальные услуги в случае их оказания ненадлежащего качества со стороны управляющих организаций. Это создаст понятный и прозрачный механизм защиты прав граждан, который будет действовать автоматически, без необходимости дополнительного вмешательства со стороны жильцов", - говорится в документе.

По словам парламентариев, жители многоквартирных домов регулярно сталкиваются с перебоями в коммунальных услугах, затяжными авариями, ненадлежащим содержанием имущества, при этом управляющие организации не всегда несут ответственность за качество предоставляемого сервиса. "По итогам прокурорских проверок количество нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере выросло с 414 007 случаев в 2023 году до 424 476 случаев в 2024 году", - отметили они.