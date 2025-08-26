Губернатор региона Евгений Балицкий пожелал Михаилу Болотову успеха "в защите законных прав тех, кто встал на защиту Родины"

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Победитель кадрового конкурса для участников спецоперации в Запорожской области ветеран Михаил Болотов возглавил Центр помощи участникам СВО в Мелитополе. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Ветеран СВО Михаил Болотов проходил службу в подразделении "БАРС-Сармат". Он вошел в число победителей кадрового конкурса "Запорожские герои". Михаил Алексеевич назначен главой первого регионального центра помощи участникам СВО", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что "опыт боевого братства и товарищества" на СВО поможет справиться с задачами в новой должности. Губернатор пожелал Болотову успеха "в защите законных прав тех, кто встал на защиту Родины".

10 июля Балицкий сообщил, что победителями кадрового конкурса для участников специальной военной операции "Запорожские герои" стали 30 человек. 17 из них ранее отмечены высокими государственными наградами за участие в боевых действиях: медалями Суворова, Жукова, "За отвагу", "За воинскую доблесть", Георгиевским крестом 4-й степени. Всего в конкурсе приняли участие 203 человека. Победители конкурса в Запорожской области пройдут обучение и стажировку в региональных органах власти, а также пополнят ряды государственных и муниципальных управленцев.