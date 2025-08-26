Также повысили надбавки педагогам

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Около 80 школ, детсадов и колледжей обновлено в Луганской Народной Республике с начала 2025 года, получено новое учебное, спортивное и музыкальное оборудование на сумму более 800 млн рублей, повышены надбавки педагогам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник по итогам совещания регионального учебно-педагогического округа.

"В этом году обновили около 80 школ, детсадов и колледжей. Значительную помощь в этом нам оказывают регионы-шефы, за что им искреннее спасибо. А более 200 школ получили новое учебное, спортивное и музыкальное оборудование на сумму более 800 млн рублей по программе социально-экономического развития республики", - сообщил Пасечник.

Также принято решение о повышении региональных надбавок педагогам.

"Буквально сегодня принято решение о повышении региональной надбавки за престижность педагогического труда. Для всех она увеличивается до 50%, а для работников дошкольных учреждений и педагогов дополнительного образования - до 80%", - отметил глава региона.

По его словам, благодаря программе "Земский учитель" 15 школьных педагогов приступили к работе в регионе.

В 2025-2026 учебном году на территории ЛНР будут функционировать 529 общеобразовательных организаций. В 486 школах образовательный процесс будет организован в очной форме, в 43 школах, расположенных в зоне боевых действий, - в очно-заочной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.