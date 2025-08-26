В помещениях ведется капитальный ремонт, отделочные работы, присоединение к инженерным сетям

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят из краевого бюджета 116 млн рублей на создание современного офтальмологического центра. Он будет работать в городе Ставрополе, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"Делаем все для того, чтобы самую сложную, самую современную высокотехнологичную медицинскую помощь наши земляки могли получить дома. Из бюджета края выделили более 116 миллионов рублей для создания новейшего офтальмологического центра. Он откроется при краевой клинической больнице на месте бывшего офтальмологического диспансера", - написал он.

Глава Ставрополья отметил, что центр расположится в отдельно стоящем двухэтажном здании. В помещениях ведется капитальный ремонт, отделочные работы, присоединение к инженерным сетям.

"Закуплено и поставлено суперсовременное оборудование. В том числе хирургический офтальмологический микроскоп последнего поколения, лазерная диодная офтальмологическая система для визуализации глазного дна, а также новейшая система оптической когерентной томографии сетчатки. Ставропольские хирурги-офтальмологи уже прошли обучение у ведущих специалистов в клиниках Москвы", - отметил Владимиров.

В офтальмологическом центре помощь ежегодно смогут получать 20 тыс. человек. Стационар учреждения сможет принимать более 2,1 тыс. пациентов в год.