Штраф назначили за неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о деятельности иностранных лиц в интернете

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 7,1 млн рублей за неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о деятельности иностранных лиц в интернете. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 компания Google признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7,1 млн рублей", - уточнили в суде.