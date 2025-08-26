Директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко отметил, что комитет за этот срок "состоялся как структура"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Всероссийский родительский комитет смог за год создать свои структуры во всех субъектах страны и наладить взаимодействие как с родителями в регионах, так и с Минпросвещения РФ. Об этом сообщил ТАСС председатель Всероссийского родительского комитета, директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко.

"Не могу не отметить то взаимодействие, которое сложилось за один год между Всероссийским родительским комитетом и Министерством просвещения РФ. Те вопросы, которые мы сегодня аккумулируем и передаем в министерство просвещения в тех или иных тезисах, действиях, решениях, мы видим, что это была или наша инициатива, или наши вопросы, и есть обратная связь от министерства", - сказал он ТАСС на Общероссийском родительском собрании.

Он отметил, что Всероссийский родительский комитет за этот срок "состоялся как структура": его комитеты были созданы во всех регионах РФ, организовано взаимодействие с родительскими сообществами при школах. "Еще одним немаловажным достижением считаю, что наш партнер, одна из организаций, которые оказывают нам всяческую поддержку - Российское общество "Знание" - вместе с нами занимается просветительством родительского сообщества через [свой] огромный ресурс", - добавил Федоренко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с АНО "Россия - страна возможностей" сформировать всероссийский родительский комитет в рамках конкурса "Это у нас семейное". Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о создании Всероссийского родительского комитета на общероссийском родительском собрании, прошедшем 11 сентября 2024 года.

26 августа в Национальном центре "Россия" проходит XII Общероссийское родительское собрание. Ежегодную встречу с родительской общественностью провел министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Мероприятие организовано Минпросвещения России совместно с Российским обществом "Знание".