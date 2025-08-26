В Москве в 2026 году появятся 15 мест отдыха у воды нового формата

В частности, в новый стандарт входят кафе и пикниковые зоны, многофункциональные площадки для воркаута и игры в волейбол, а также детские площадки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о создании 15 современных мест отдыха у воды, постановление по данному вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин. Работы планируется завершить к началу летнего сезона 2026 года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Это будут Головинские и Ангарские пруды в САО, Джамгаровский и Долгие (Виноградовские) пруды в СВАО, Гольяновский, Большой Перовский и Владимирский пруды в ВАО, Бирюлевский Нижний пруд в ЮАО, Черневские (пляж №1 и №2) и Ясеневские пруды в ЮЗАО, Большой Очаковский, Удальцовский Верхний и Центральный пруды в Солнцеве в ЗАО, зона отдыха "Заречье" на реке Десне в ТиНАО. Основное внимание, конечно, уделяется организации комфортного пребывания у воды. Сегодня это не просто расстеленное на траве полотенце. Для отдыхающих обустраиваются настилы на сваях из террасной доски с шезлонгами и лежаками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вдоль береговой линии формируется полоса из очищенного белого песка. Здесь также можно разместить лежаки и установить зонты и навесы для защиты от солнца. В ряде случаев планируется установка летних бассейнов. Рядом оборудуют детские площадки для малышей и ребят постарше. Необходимой составляющей являются раздевалки с душевыми и санузлами.

Кроме того, обустраиваются многофункциональные площадки для воркаута и игры в волейбол. В стандарт отдыха у воды входят и пикниковые зоны со столами, скамейками и мангалами. Предусмотрены также кафе, для которых возведут специальные павильоны. В новый стандарт входят дорожки, освещение, скамейки и урны.

"Инженерная инфраструктура, включающая систему видеонаблюдения, вышки спасателей, оповещение и архитектурно-художественную подсветку, гарантирует не только комфортный, но и безопасный отдых. Пилотный проект обустройства зоны отдыха у воды по новому стандарту был реализован в 2025 году на Пионерском пруду в Парке Горького. Если раньше это был просто водоем, то теперь - это небольшой курорт в центре Москвы. В ближайшие годы работа по созданию современных мест отдыха у воды будет продолжена", - заключили в мэрии.