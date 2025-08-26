Последние кукушки улетят из Москвы в октябре

Обратно их можно ждать с середины апреля, но птицы могут прилететь и раньше

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Столичные кукушки в настоящее время улетают на зимовку в Центральную и Южную Африку, последние особи покинут Москву в октябре. Об этом ТАСС сообщил орнитолог, главный специалист отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Даниил Давыдов.

"Кукушки начали улетать из Москвы в теплые края еще в первых числах августа. Улетают они поодиночке, поэтому процесс растянут во времени. В московском регионе их можно будет заметить еще в сентябре, некоторые особи могут оставаться и до октября", - сказал Давыдов.

Он уточнил, что эти перелетные птицы перезимуют в Центральной и Южной Африке. Обратно их можно ждать с середины апреля, но птицы могут прилететь и раньше. В этом году первые кукушки появились в Москве уже в марте.

Специалист добавил, что кукушка занесена в Красную книгу Москвы, при этом ее можно встретить на многих зеленых территориях, в том числе в нацпарке "Лосиный остров", в Битцевском лесу, в ТиНАО, в ландшафтном парке "Митино", в Строгино. Кукушки начинают свой перелет на зимовку одними из первых, раньше - только стрижи. Среди певчих птиц следом обычно летят соловьи, мухоловки, до середины октября летят славки и камышовки, до начала ноября - скворцы.

"Еще в этот период можно встретить и последних полевых жаворонков, и тростниковых овсянок. Но все зависит от погоды", - добавил Давыдов.