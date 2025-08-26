Посетить мероприятие можно с 3 по 7 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Тридцать восьмая Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет на ВДНХ в павильоне №57. Об этом ТАСС сообщили организаторы, отметив, что ярмарка пройдет с 3 по 7 сентября.

"После перерыва ММКЯ снова возвращается на историческую площадку ВДНХ. Символично, что ярмарка пройдет в 57-м павильоне, где она впервые открылась в 1977 году. Важно отметить, что в этом году Индия стала почетным гостем ММКЯ, подготовив обширную программу культурно-просветительских мероприятий: более 50 тематических событий, посвященных технологиям нового времени, искусственному интеллекту, а также культурному многообразию Индии пройдут на специальном стенде", - рассказал директор ММКЯ Сергей Кайкин.

В ярмарке примут участие более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России, а также ряда других стран: Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и КНДР.

Выступят на ярмарке в том числе писательницы Лия Арден, Дарья Донцова, Ася Лавринович, Александра Маринина, писатели Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Захар Прилепин. Также среди выступающих - декан и профессор экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан, журналист и ведущий Вадим Верник, журналист и писатель Ева Меркачева.

О программе ярмарки

Гостей ждут семь сцен, на которых пройдут тематические мероприятия. Среди них - "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Деловая программа", "Книгабайт. Территория будущего" (электронные и аудиокниги, мультимедийные издания), "Молодежная литература и комиксы", Московская международная детская книжная ярмарка, а также стенд "Библиотеки Москвы".

Отдельный блок мероприятий будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России, которым объявлен 2025 год постановлением президента РФ Владимира Путина.

В основную программу 38-й Московской международной книжной ярмарки войдут литературные премии и конкурсы. Среди них - церемонии награждения XIV конкурса профессионального мастерства "Ревизор-2025", вручение Национальной премии "Книга года", а также объявление победителей VII сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс!". В рамках ярмарки также будет представлен короткий список литературной премии имени советского писателя Валентина Катаева - ежегодной награды за лучшее произведение малой прозы на русском языке.

Детская книжная ярмарка

В 2025 году в третий раз состоится Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ). Куратором ее программы выступает Российская государственная детская библиотека. На площадке пройдут презентации, лекции, конкурсы, мастер-классы, дискуссии о литературе для подростков, а также встречи с издателями, психологами и педагогами.

Среди участников ММДКЯ - Дмитрий Емец, Екатерина Ишимцева, Виктория Ледерман, Игорь Носов, Александр Цыпкин, Игорь Шидловский и Юлия Школьник.

В рамках детской ярмарки 4 сентября состоится "День Союзмультпарка" - маленьких гостей ждут активити-игры и творческие мастер-классы с героями легендарных мультфильмов киностудии "Союзмультфильм".

ТАСС - генеральный информационный партнер ярмарки.