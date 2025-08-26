В Подмосковье сняли с продажи 45 кг дынь и арбузов

По результатам исследования бахчевых культур выявили восемь проб, которые не соответствовали по органолептическим показателям

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. исследований арбузов и дынь провели в Московской области с начала сезона их продаж. По результатам проведенной работы с реализации сняли около 45 кг продукции, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"С начала месяца ветеринарно-санитарные специалисты Госветслужбы региона провели свыше 2,1 тыс. исследований бахчевых культур. Контроль проб включает измерение радиационной безопасности, определение содержания нитратов, а также оценку внешнего вида, вкуса и аромата продукции. По результатам, с реализации сняли 45 кг бахчевых - выявили восемь проб, которые не соответствовали по органолептическим показателям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что работа по исследованию качества продукции проводится в регионе на регулярной основе.

В министерстве напомнили, что сезон продажи арбузов и дынь стартовал в Московской области 1 августа. На территории региона развернули 268 бахчевых развалов. Размещение точек продажи осуществляется по договорам с администрациями муниципалитетов или с собственниками земельных участков. Покупатели могут запросить у продавца сертификат или декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, подтверждающие происхождение и безопасность продукции. Такие документы должны быть в каждой торговой точке. В Министерстве рекомендуют не приобретать товары в незаконных местах.

"Чтобы выбрать спелые плоды, необходимо обратить внимание на хвостик: он должен быть сухой. У арбуза есть желтое пятно на боку, чем оно ярче, тем дольше арбуз созревал на солнце. Звук должен быть звонким и гулким, а корка - без повреждений. Сладкая дыня характеризуется ярким ароматом, поверхностью без зеленых пятен и трещин, а также упругостью при нажатии", - рассказали в пресс-службе.