МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Кабинеты основ безопасности и защиты Родины и труда будут оснащены в более чем 23 тыс. российских школах. На эти цели было выделено 3,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Оснащение кабинетов основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) и труда (технологии) пройдет в 23 294 школах. На эти цели из федерального бюджета выделено 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерального института цифровой трансформации в сфере образования", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года, и нацелены на обеспечение практико-ориентированного подхода в образовании, развитие умений и интересов подрастающего поколения. В качестве федерального оператора за организационно-техническое сопровождение и мониторинг проводимых мероприятий отвечает Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования.

Процесс переоснащения кабинетов ОБЗР и труда проходит с начала 2025 года. Он охватывает 86 субъектов Российской Федерации. В ведомстве рассказали, что кабинеты ОБЗР получают учебные и демонстрационные материалы, средства индивидуальной защиты, тренажеры и симуляторы, а также специализированную мебель для организации учебного пространства.

Кабинеты предмета "Труд" оснащаются специализированной мебелью, системами хранения, современными учебными станками с ЧПУ (токарными, сверлильными, фрезерно-гравировальными, лазерными), наборами ручного электроинструмента, полными комплектами слесарно-столярного инструмента. Здесь создают швейные зоны с профессиональным оборудованием и зоны пищевых технологий с необходимым набором посуды, электроплитами, уточнили в пресс-службе.