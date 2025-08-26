В Подмосковье задержали двух инспекторов ДПС за взятку от водителя без прав

Один из полицейских заключен под стражу, второй находится под домашним арестом

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции задержаны в Истре за получение взятки от водителя, не имеющего водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержаны двое старших инспекторов отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по городскому округу Истра. Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Установлено, что полицейские при выявлении мужчины, незаконно управлявшего автомобилем, не имеющего водительского удостоверения и не получившего право на управление транспортным средством, предложили ему передать им взятку, чтобы избежать привлечения к административной ответственности. Получив деньги, сотрудники МВД вернули водителю ранее истребованные документы на машину и незаконно отпустили его. Взятку подозреваемые разделили между собой и в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Как уточнили в пресс-службе, преступление было выявлено в ходе расследования другого уголовного дела. Один из полицейских заключен под стражу, второй находится под домашним арестом.