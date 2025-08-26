Строительство ЦРБ в Балашихе планируют завершить до 2028 года

Готовность объекта превышает 26%, отметили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Строительство крупного медицинского комплекса - Центральной районной больницы в Балашихи - планируется завершить до 2028 года, в настоящее время реализация проекта составляет 26,5%. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В прошлом августе мы запустили большой детский стационар имени Рошаля в Красногорске. Это был знаковый проект, который поддержал наш президент. Сегодня госпиталь работает успешно, за год команда медиков сделала огромное количество операций, спасла тысячи жизней наших ребят. А здесь, в Балашихе - еще более масштабное строительство, которое касается всего восточного направления Подмосковья, где проживает более 2 млн человек. За год мы здесь, по сути, построили все, что называется монолитом и до конца 2025 года закроем контур. А в следующие два года будем делать все, что связано с инженеркой и отделкой. Сюда мы должны закупить большое количество оборудования и качественно подготовить всю инфраструктуру", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе добавили, что готовность объекта превышает 26%. В настоящее время строители бетонируют парапет кровли на одном из четырех блоков основного корпуса, ведут установку окон, монтаж внутренних инженерных сетей. Одновременно утепляется и фасад здания.

Уточняется, что стройка ведется круглосуточно. На объекте задействовано порядка 600 человек и более 30 единиц техники. Контролировать процесс помогает система "Цифровой бригадир" на основе искусственного интеллекта. Она отслеживает ход работ, наличие на объекте необходимых специалистов, техники и оборудования, соблюдение правил безопасности.

"Это большой проект, который также поддержан президентом. Мы должны реализовать его в конце 2027 года - начале 2028 года. И такой проект у нас не единственный - в сентябре планируем выйти на строительство еще одного большого и очень нужного медицинского центра в Мытищах. Хотим его также сделать флагманским, построив стационар, который будет оснащен по последнему слову медицинской техники и обслуживать жителей Ярославского направления", - добавил губернатор.

В материале поясняется, что общая площадь больницы составит свыше 160 тыс. кв. м. Медучреждение рассчитано на 1 123 койки. Предполагается, что в нем будут работать около 3 тыс. специалистов, включая более 700 врачей. Они смогут оказывать помощь по 26 профилям.