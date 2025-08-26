В полицию за помощью обратилась 88-летняя пенсионерка, которая рассказала, что ей позвонили от имени работников госорганов, после чего под предлогом сохранения сбережений убедили передать курьерам более 900 тыс. рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции ликвидировали в Москве узел связи телефонных мошенников, задержаны двое сообщников аферистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В полицию за помощью обратилась 88-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что ей позвонили от имени работников госорганов, после чего под предлогом сохранения сбережений убедили передать курьерам более 900 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. "В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению 19-летнего москвича и задержали его в городе Щербинке", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, задержанный в двух арендованных квартирах установил сим-боксы и обеспечивал бесперебойную работу оборудования, которое использовали злоумышленники для массового обзвона людей в целях незаконного завладения их деньгами. За свою работу он получал деньги, которые кураторы отправляли ему, используя криптокошелек.

В ходе проведенных обысков полицейские изъяли 13 сим-боксов на почти 900 портов, более двух тысяч сим-карт, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время подозреваемый арестован. "В результате работы с фигурантом полицейские установили и задержали его 18-летнего сообщника, который также арендовал квартиру под установку в ней оборудования, используемого аферистами", - добавили в главке.

При обыске изъято еще более двух тысяч сим-карт и два сим-бокса. "Молодому человеку предъявлено обвинение, в настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование продолжается", - подытожили в ГУ МВД.