ArtMasters и "Больше, чем путешествие" подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение подписали в рамках открытия финального этапа в основной возрастной категории чемпионата ArtMasters в Музее Победы на Поклонной горе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters и программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" заключили соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС.

Соглашение подписали руководитель чемпионата Борислав Володин и гендиректор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина в рамках открытия финального этапа в основной возрастной категории чемпионата ArtMasters в Музее Победы на Поклонной горе.

"Сегодня мы подписали важное соглашение о сотрудничестве с Росмолодежью по программе "Больше, чем путешествие". До этого момента призовой фонд был нацелен лишь на три направления: приобретение оборудования, оплата образования и собственные проекты. С этого года призеры смогут потратить свои деньги на путешествия по нашей необъятной Родине", - сказал после подписания Володин.

В свою очередь Тетерина отметила, что "в рамках программы сейчас ездит ежегодно больше 65 тысяч человек". "И это путешествие со смыслом. Любой участник на протяжении поездки, независимо от того, какой она продолжительности - от одного дня до двух недель - каждый участник обязательно получает образовательную составляющую, обязательно знакомится с регионом, с культурой, с историей и обязательно вносит полезный вклад в то место, в которое он приезжает", - подчеркнула она.

ArtMasters - масштабные соревнования для специалистов в сфере backstage и цифрового искусства, которые реализуют самые крупные креативные проекты под руководством ведущих экспертов. Проект дает возможность молодым талантам раскрыть свой потенциал, повысить профессиональное мастерство, представить свои проекты и получить финансирование, а также найти работу мечты.