Работа по обновлению школьного автопарка в республике ведется непрерывно

УФА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии передали сельским и городским школам рекордное количество автобусов и автомобилей - более 200. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

"Рекордное количество автобусов и легковых автомобилей мы передали сегодня директорам сельских и городских школ республики - более 200", - сообщил Хабиров.

По словам главы региона, работа по обновлению школьного автопарка в республике ведется непрерывно. На средства федерального и республиканского бюджетов закупаются отечественные машины. Всего с 2019 года школы Башкирии получили порядка 900 новых автобусов.