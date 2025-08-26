Этап наставничества в региональной программе "Герои Тамбовщины" стартовал 26 августа

ТАМБОВ, 26 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, а также его заместители стали наставниками для участников региональной кадровой программы "Герои Тамбовщины", которая аналогична федеральной программе "Время героев". Этап наставничества в региональной программе стартовал во вторник, сообщил в своем Telegram-канале Первышов.

"В рамках региональной кадровой программы "Герои Тамбовщины" для участников СВО дали старт этапу наставничества. Сегодня каждый участник познакомился со своим наставником, который будет помогать и сопровождать их не только на протяжении программы, но и в дальнейшем. Делиться опытом и знаниями будут мои заместители и руководители органов власти, здесь мы учитывали и пожелания ребят. Я также стал наставником для одного из них", - написал он.

Заявки на участие в программе подали 390 человек. После тестирования и собеседований к очному обучению были рекомендованы 28 финалистов. Как ранее сообщал Первышов, еще 36 бойцов выбраны для "отложенного" обучения, так как сейчас находятся на выполнении боевых задач в зоне СВО. После стажировок и обучения участники программы получат диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Программа "Время героев" была запущена 1 марта 2024 года по инициативе президента Владимира Путина. 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению, среди них был и Евгений Первышов.