В КЧР обеспечили обучение в одну смену почти в 80% школ

ЧЕРКЕССК, 26 августа. /ТАСС/. Строительство новых школ и модернизация действующих позволила Карачаево-Черкесии (КЧР) перевести на обучение в одну смену учащихся почти 80% общеобразовательных организаций республики. Полностью ликвидировать двусменное обучение в школах планируется к 2030 году, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

"Благодаря строительству и обновлению школ в КЧР за последние годы было создано порядка 7 тыс. новых ученических мест, что позволило снизить количество учащихся, обучающихся во вторую смену. Сегодня в регионе порядка 80% школ работают в односменном режиме", - говорится в сообщении.

К 2030 году планируется перевести всех школьников республики на обучение в одну смену, отметил Темрезов.

В КЧР в новом учебном году после капремонта откроются три обновленные школы, новый трехэтажный корпус лицея-интерната им. Е. М. Хапсироковой на 264 ученических места. В 18 школах региона ведется капремонт. 1 сентября для 59 тыс. учащихся (из них более 5 тыс. - первоклассники) распахнут двери 176 школ республики.