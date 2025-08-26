В Москве приостановили работу единственного троллейбусного маршрута

Причиной стало благоустройство Комсомольской площади

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Музейный маршрут Т в Москве временно не работает. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Для благоустройства Комсомольской площади мы вынуждены временно остановить работу маршрута. Троллейбус вернется после завершения работ. На Новорязанской улице пользуйтесь маршрутами т22, т88 и 400", - говорится в сообщении.

Также пассажирам предлагают для передвижения между метро "Комсомольская" и "Бауманская" пользоваться трамваями.

Музейный маршрут Т - единственный троллейбусный маршрут в Москве. Он связывает Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу, где скоро откроется Музей транспорта Москвы. Маршрут проходит через станцию метро "Красносельская", Нижнюю Красносельскую улицу, Елоховскую площадь с Богоявленским собором, Новорязанскую улицу, а затем обратно вдоль Казанского вокзала к станции метро "Комсомольская".

Маршрут исторический, так как именно на Новорязанской улице в июне 1937 года был открыт второй троллейбусный парк Москвы. В рамках маршрута проводятся экскурсии, во время которых рассказывают об истории Басманного района, его архитектурных особенностях и о транспорте, связанном с развитием местной инфраструктуры.